rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Потребители

Выбрать дату
Август
Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области
В Ростовской области определили 60 организаций, при отключении света которым могут быть последствия, говорится в постановлении губернатора.
9 августа, 14:14
Июнь
«В зоне внимания — пенсионеры»: как навязывают мебель на заказ в Ростове
13 июня, 06:11
Апрель
В Ростове открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды
9 апреля, 15:58
Март
Ростовская область стала одним из лидеров по производству кед в России
В Ростовской области выпустили около 4,8 миллиона пар обуви за 2023 год, об этом сообщили донские СМИ.
19 марта, 13:45
Январь
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
Декабрь 2023
Да будет свет: Энергетики завершили восстановительные работы в Ростовской области
В Минэнерго сообщили о возобновлении электроснабжения в регионе, прерванного из-за неблагоприятных погодных условий.
14 декабря 2023, 18:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика