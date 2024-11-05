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Повреждения

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2024
Больше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в Ростове
5 ноября, 11:15
Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре до 72 метров в час
В Ростовской области 16 апреля синоптики прогнозируют штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС.
16 апреля, 06:36
Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области
5 апреля, 08:18
Три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске
В Новочеркасске аварийный кирпичный забор рухнул, повредив припаркованные автомобили, об этом рассказали местные СМИ.
2 марта, 16:08
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
В Ростовской области в работах по ликвидации последствий непогоды задействовали 200 бригад энергетиков, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
14 февраля, 11:18
Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину
В Зимовниках Ростовской области частично рухнула стена здания и повредила автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.
2 февраля, 11:50
У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
30 января, 05:23
В салоне было 40 пассажиров: автобус в Ростове попал в жесткую аварию
18 января, 11:20
Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось
В Воронеже из-за атаки беспилотников придется провести ремонт в 35 квартирах, сообщил губернатор Александр Гусев.
16 января, 10:10
В Ростовской области начала разрушаться дорога, которую отремонтировали за 92 млн руб
13 января, 06:23
2023
«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской области
В Ростовской области системы ПВО сбили беспилотник, принадлежавший Украине, сообщили в Минобороны РФ.
29 ноября 2023, 13:15
Воинскую часть оцепили в Ростовской области
23 ноября 2023, 13:16
Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону
3 октября 2023, 09:39
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
В Интернете опубликовали снимки поводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была атакована украинской ракетой, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
19 сентября 2023, 06:54
«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника
В Ростове-на-Дону упавший в центре города беспилотник сильно напугал местных жителей, сообщили они в соцсетях.
7 сентября 2023, 09:04
Как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября
7 сентября 2023, 07:51
Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября
7 сентября 2023, 04:28
Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты
В Ростовской области выделили деньги для покупки транспорта для нужд Таганрогского художественного музея, сообщили в правительстве региона.
29 августа 2023, 10:55
Подробности аварии с 8 машинами назвали в Ростовской области
В Ростовской области произошла массовая авария с участием восьми автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
18 августа 2023, 12:17
В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа
8 августа 2023, 04:56

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