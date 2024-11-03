Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области

В Ростовской области ночной пожар унес жизнь двух маленьких детей и 43-летнего мужчины. Жуткое ЧП случилось 3 ноября в селе Александровка Азовского района.