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Пожар

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Ноябрь
Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
В Ростовской области ночной пожар унес жизнь двух маленьких детей и 43-летнего мужчины. Жуткое ЧП случилось 3 ноября в селе Александровка Азовского района.
3 ноября, 06:51
Октябрь
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону
В Ростове началась эвакуация людей из загоревшегося складского помещения, где хранились лекарства, сообщает городская администрация.
30 октября, 07:11
Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону на Портовой
Фармацевтический склад загорелся на Западном в Ростове, сообщает администрация города.
30 октября, 07:00
Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера
29 октября, 12:05
Водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области
26 октября, 11:54
Появилось видео с горящим автобусом на М-4 у въезда в Ростовскую область
25 октября, 11:50
Движение на М-4 парализовало из-за сгоревшего автобуса на въезде в Ростовскую область
25 октября, 11:19
Автобус вспыхнул на ходу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
25 октября, 10:39
«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области
22 октября, 13:46
Итоги недели: в школе произошла давка и закрыто дело о крупнейшем пожаре в Ростове
20 октября, 14:56
Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы
19 октября, 17:09
«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе
19 октября, 11:55
Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове
Кровля в цехе по производству металлопластиковых окон в промзоне Ростова полыхает на площади порядка 900 квадратных метров.
19 октября, 11:35
Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону
19 октября, 11:31
Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону
В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что загорелось на Западном в Ростове днем 19 октября.
19 октября, 11:22
Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех
19 октября, 11:05
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта
Рядом с местом пожара в центре Ростова перекрыли движение для автомобилистов, сообщает глава городской администрации Алексей Логвиненко.
18 октября, 05:38
Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону
Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
18 октября, 05:27

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