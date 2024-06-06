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Пожар на НПЗ в Новошахтинске

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2024
Пожар с девятиэтажный дом: беспилотник атаковал НПЗ в Новошахтинске
5 июня 2024, 23:38
2023
«Когда их приструнят?»: ростовчане шокированы атакой БПЛА на завод под Новошахтинском
Сегодня ночью беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.
4 мая 2023, 05:01

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