Пожар на НПЗ в Новошахтинске

«Когда их приструнят?»: ростовчане шокированы атакой БПЛА на завод под Новошахтинском

Сегодня ночью беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.