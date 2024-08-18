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Пожар на складе

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2024
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как они пережили очередную ночную атаку на регион, об этом они поделились в соцсетях.
18 августа 2024, 06:30
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Территория промскладов в Пролетарске была снова подвергнута атаке беспилотниками во время тушения пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
18 августа 2024, 04:28
2023
В Сети появились кадры крупного пожара на складе в Волгодонске 22 июня
В Волгодонске очевидцы запечатлели на видео пожар в помещениях бывшего склада на улице Складской, кадры появились в социальной сети «ВКонтакте».
22 июня 2023, 15:57
Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону днем 26 мая
В Ростове-на-Дону в пятницу, 26 мая, произошел крупный пожар на складе, где хранили пряжу, сообщили в региональном УМЧС.
26 мая 2023, 13:24

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