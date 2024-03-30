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Пожарная безопасность в Ростовской области

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Март 2024
Силовики массово проверяют школы в Ростовской области
Проверки безопасности образовательных учреждений проходят в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.
30 марта 2024, 05:27
Август 2023
Уроки по чрезвычайным ситуациям проведут для детей в школах Ростовской области
В Ростовской области в школах проведут уроки безопасности, рассказали в правительстве региона.
23 августа 2023, 17:22
Огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области
В Орловском районе Ростовской области пожар охватил лесные насаждения, фото и видео с места событий публикуют в соцсетях местные жители.
21 августа 2023, 16:27
Донские власти продлили запрет на посещение лесов Ростовской области
4 августа 2023, 16:04
Июнь 2023
В Новочеркасске закрыли мормонскую церковь из-за нарушений пожарной безопасности
В Ростовской области закрыли мормонскую церковь из-за нарушений безопасности прихожан, подробностями поделились донские СМИ.
15 июня 2023, 13:57
Апрель 2023
В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасности
В Новочеркасске могут закрыть мормонскую церковь из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, об этом сообщили СМИ Ростовской области.
20 апреля 2023, 12:10

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