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Пожарная сигнализация

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2024
В центре Ростова-на-Дону отреставрируют дом купца с уникальной лестницей
Реставрация доходного дома с уникальной лестницей в центре Ростова обойдется в 58,6 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
26 сентября, 09:30
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
В Ростове-на-Дону в пятницу, 19 июля, провели эвакуацию в здании напротив штаба ЮВО, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».
19 июля, 15:02
Силовики массово проверяют школы в Ростовской области
Проверки безопасности образовательных учреждений проходят в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.
30 марта, 05:27
Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове
В Ростове отремонтируют здание табачной фабрики братьев Асланиди, построенное в конце XIX века, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
17 февраля, 13:55
2023
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
В Ростове-на-Дону во вторник, 19 сентября, сработала сигнализация в торговом центре «Парк», сообщили в региональном УМЧС.
19 сентября 2023, 14:42

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