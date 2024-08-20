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Пожарные в Ростовской области

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2024
Глава Пролетарска прокомментировал угрозу взрыва на нефтебазе
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.
20 августа 2024, 15:56
Попытка жителя Ростовской области приготовить еду закончилась госпитализацией
13 июля 2024, 07:48
В трех сгоревших домах под Ростовом были прописаны больше 50 человек
5 июля 2024, 10:27
Тлеющая сигарета стала причиной смерти матери и сына в Ростовской области
Пожар произошел в частном доме в Большой Мартыновке в ночь на 15 июня, подробностями инцидента поделились в управлении МЧС по Ростовской области.
15 июня 2024, 08:07
Ростовская область потратит почти 120 миллионов на пожарные машины
9 июня 2024, 14:23
Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области
31 мая 2024, 17:01
Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая
11 мая 2024, 07:43
В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
29 февраля 2024, 16:09
2023
Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области
Во время пожара в Шахтах из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек, рассказали в МЧС Ростовской области.
9 сентября 2023, 13:21
Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля
Соблюдение требований пожарной безопасности проверят после крупного возгорания на складе под Ростовом, рассказали в региональной Прокуратуре.
21 июля 2023, 14:48
Открытое горение ликвидировали на торговой базе «Альтус» под Ростовом
Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на торговой базе «Альтус» под Ростовом, сообщили в региональном МЧС.
22 июня 2023, 07:44
Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базе
Движение транспорта ограничили в районе пожара на торговой базе «Альтрус», сообщили в администрации Ростова.
22 июня 2023, 06:52
Пробка образовалась в Ростове из-за пожара на торговой базе 22 июня
Пробка образовалась в районе пожара в Ростове, сообщают «Яндекс. Карты».
22 июня 2023, 06:32
В МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
Пожар произошел на торговой базе «Альтрус», недалеко от рынка «Классик» в Ростовской области, сообщили в региональном МЧС.
22 июня 2023, 06:11
Стали известны первые подробности пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
Крупный пожар охватил склад на рынке «Классик» под Ростовом, рассказали в региональном МЧС.
22 июня 2023, 06:03
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на рынке «Альтус» под Ростовом
В тушении пожара на рынке «Альтус» под Ростовом участвуют более 60 спасателей, 21 единица техники, пожарный поезд и вертолет Ми-8, сообщили в региональном МЧС.
22 июня 2023, 05:55
Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
В два раза увеличилась площадь возгорания на рынке «Классик» под Ростовом, сообщили в региональном МЧС.
22 июня 2023, 05:28
Жителям Ростовской области запретили жарить шашлыки
В Ростовской области с 29 апреля до середины октября установят особый противопожарный режим, чтобы минимизировать количество возгораний, рассказал замгубернатора Дона Сергей Бодряков.
17 апреля 2023, 16:21
Установленный к ЧМ-18 ларек в виде мяча сгорел в ростовском парке
В Ростове-на-Дону в парке имени Октябрьской революции сгорел ларек, установленный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
13 апреля 2023, 12:39
Спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой
Пожарные в Ростовской области проверили безопасность храмов перед празднованием Пасхи, рассказали в МЧС России по региону.
13 апреля 2023, 08:00

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