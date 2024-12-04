Пять человек погибли в пожарах в Ростовской области утром 4 декабря

Утром 4 декабря в Ростове-на-Дону и в Новошахтинске вспыхнули два пожара, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.