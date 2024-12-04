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Пожары

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Декабрь
Пять человек погибли в пожарах в Ростовской области утром 4 декабря
Утром 4 декабря в Ростове-на-Дону и в Новошахтинске вспыхнули два пожара, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.
4 декабря, 08:01
Октябрь
Власти Ростовской области предупредили о появлении беспилотников в лесах
В Ростовскую область передадут четыре беспилотных летательных аппарата, которые будут следить за лесом, сообщает региональное правительство.
29 октября, 19:07
«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаром
22 октября, 09:01
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов
Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.
7 октября, 16:08
Сентябрь
Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области
Бушующая в Ростовской области пыльная буря не повредила озимые посевы в южной и центральной частях региона, сообщают СМИ.
30 сентября, 11:50
Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове
28 сентября, 15:17
Самый чистый воздух среди городов России выявили в Ростове-на-Дону
Ростов вышел в лидеры по самому чистому воздуху среди городов России, следует из актуальной карты загрязненности воздуха на платформе nebo.live.
20 сентября, 09:18
Спасатели спрогнозировали возникновение ЧС в Ростовской области
Стало известно, в каких районах Ростовской области может возникнуть ЧС из-за пожаров, актуальную карту с наивысшей вероятностью чрезвычайных ситуаций в регионе 17 сентября опубликовали на сайте донского МЧС.
17 сентября, 07:34
За сутки в Ростовской области произошло свыше 130 крупных пожаров
За прошедшие сутки 16 сентября в Ростовской области зафиксировали 131 пожар, в том числе 60 — ландшафтных, сообщает ГУ МЧС по региону.
17 сентября, 05:07
Эколог предупредил о кислотных дождях после пожаров в Ростовской области
16 сентября, 15:58
Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября
Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за крупных ландшафтных пожаров, сообщает «Интерфакс».
16 сентября, 09:40
После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря
Πыльная буря 17 сентября οбрушится нa Ροстοвcκую οбласть пοслe пοжapοв, сообщает 1рнд со ссылкой на Гидрометцентр
16 сентября, 07:59
Свыше 2000 спасателей тушат пожары в Ростовской области 15 сентября
Для тушения пожаров в Ростовской области направили более двух тысяч спасателей на 300 спецмашинах, сообщает ДПЧС региона.
15 сентября, 15:40
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.
15 сентября, 14:33
Метеоролог Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области
Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности сохранится в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
13 сентября, 20:13
В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область
В ГУ МЧС Ростовской области назвали главную причину нескольких десятков ежедневных пожаров в регионе.
3 сентября, 04:50
Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области
2 сентября, 13:10
Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации
Систему видеонаблюдения за ландшафтными пожарами расширят в Ростовской области до конца года, сообщили в региональном правительстве.
2 сентября, 09:35
Август
Цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы
28 августа, 13:33

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