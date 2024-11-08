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Пожилые люди

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2024
Что такое вирус Коксаки и чем он опасен: мнение инфекциониста
Вирус Коксаки впервые стал широко известен в России в 2017 году. Тем летом произошла вспышка заболевания среди туристов, отдыхавших в Турции. Чем он опасен, какие симптомы вируса и как его лечить, рассказал инфекционист Иван Коновалов.
8 ноября, 07:35
Новые правила судебных споров по соцвыплатам в Ростове появятся с 1 сентября
27 августа, 13:34
Лидер группы «Звери» помог пожилой ростовчанке дотащить тележку с мусором
Роман Билык пригласил ростовскую пенсионерку на свой концерт после случайной встречи на рынке, сообщает donday.ru.
17 апреля, 15:42
«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта
23 марта, 16:11
На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела
В Ростове-на-Дону установят арт-объекты, фиксирующие количество добрых поступков, совершенных дончанами, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
14 марта, 17:29
2023
В Ростовской области любовники два года обманывали старушек
27 декабря 2023, 09:02
Ростовская область может остаться без киосков печатной прессы
18 декабря 2023, 18:05
«Люди лежат в коридорах»: БСМП в Ростове переполнена из-за пострадавших на гололеде
12 декабря 2023, 08:31
Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису
16 октября 2023, 07:42
Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать
30 августа 2023, 10:49
Жители в Ростове-на-Дону просят отменить концерты на крыше ТРК «Парк»
Жители Ростова-на-Дону попросили власти города не проводить концерты на крыше комплекса «Парк», говорится в сервисе «Благоустройство города».
10 июля 2023, 04:59

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