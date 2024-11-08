Пожилые люди

Что такое вирус Коксаки и чем он опасен: мнение инфекциониста

Вирус Коксаки впервые стал широко известен в России в 2017 году. Тем летом произошла вспышка заболевания среди туристов, отдыхавших в Турции. Чем он опасен, какие симптомы вируса и как его лечить, рассказал инфекционист Иван Коновалов.