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Пожизненное заключение

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Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию
4 августа, 10:30
Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом
23 мая, 16:35
2023
Неуловимый Джако: кто такой киллер Гагиев и за что суд в Ростове дал ему пожизненное
14 сентября 2023, 10:08
На Кубани назвали подробности драки с возможной гибелью бойцов ЧВК «Вагнер»
В Туапсе задержали четырех человек, которые в драке убили двух мужчин, сообщили в региональном УСКР.
7 августа 2023, 08:21
Убитыми в Туапсинском районе мужчинами могли оказаться бойцы «Вагнера»
7 августа 2023, 08:03
Иностранца обвинили в организации канала поставки наркотиков в Ростовскую область
В Ростовской области будут судить иностранца, который поставлял в регион наркотики, сообщили в региональном УФСБ.
8 июля 2023, 06:20

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