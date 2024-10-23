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Правильное питание

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2024
Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в Ростове
23 октября, 07:29
Кладбище варенных ног: ростовчанин Баста рассказал о страшной ошибке в райдере
28 августа, 17:36
Без глютена и жира на бедрах: три рецепта вкуснейших блинов из альтернативной муки
Невозможно представить себе Масленицу без блинов. Тем же, кому противопоказана пшеничная мука, предлагаем не ограничиваться классическими рецептами. Нутрициолог Анастасия Тодорова и шеф-повар Леонид Марков из Ростова-на-Дону советуют использовать для блинов альтернативную муку.
12 марта, 13:28
2023
«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву
23 ноября 2023, 07:00
Пневмония у взрослых: признаки, опасность и профилактика
21 ноября 2023, 07:01
Самые необычные способы укрепить иммунитет
14 ноября 2023, 13:05
Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ
10 ноября 2023, 13:36
Нутрициолог назвала опаснейший компонент в ростовской шаурме
27 сентября 2023, 11:27
Диетолог рассказала о возможных последствиях майских праздников для ростовчан
Майские застолья могут привести ростовчан не только к ожирению, но и в аптеку за лекарствами от расстройств желудочно-кишечного тракта, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала диетолог Анастасия Кривошей
3 мая 2023, 12:33
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле
Рекомендация нутрициологии такова, что организму ростовчан полезно употреблять сезонные и местные овощи и фрукты, в том числе и клубнику. А сезон клубники еще не начался, сообщила RostovGazeta нутрициолог Полина Климова.
27 апреля 2023, 10:55
Только каждый 10 житель Ростовской области питается правильно
Рекомендациям по правильному здоровому питанию следует каждый десятый житель Ростовской области, сообщает Ростовстат.
9 апреля 2023, 09:40
«Коммерческая тайна»: из чего делается молочная продукция в Ростовской области
7 марта 2023, 12:36
Эксперт высказался о пальмовом масле в глазированных сырках для детей в Ростове
22 февраля 2023, 20:52
2022
Алкоголь и стрессы: диетолог объяснил, почему в Ростовской области так много толстых
Почти треть всех жителей Ростовской области живет с лишним весом из-за стрессов и переедания, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
29 ноября 2022, 07:50
Ростовский диетолог объяснила, кому вредна тыква
Как готовить тыкву октябре, а от каких рецептов лучше отказаться, чтобы не потолстеть и избежать проблем со здоровьем, советует ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
14 октября 2022, 14:51

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