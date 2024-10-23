Правильное питание

Без глютена и жира на бедрах: три рецепта вкуснейших блинов из альтернативной муки

Невозможно представить себе Масленицу без блинов. Тем же, кому противопоказана пшеничная мука, предлагаем не ограничиваться классическими рецептами. Нутрициолог Анастасия Тодорова и шеф-повар Леонид Марков из Ростова-на-Дону советуют использовать для блинов альтернативную муку.