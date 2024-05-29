rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство региона

Выбрать дату
Январь
Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машины
10 января, 07:19
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
8 января, 14:42
Декабрь 2023
Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону
13 декабря 2023, 14:03
Октябрь 2023
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Власти рассматривают вопрос расширения Северного обхода Ростова, сообщили в правительстве региона.
6 октября 2023, 05:19
Сентябрь 2023
Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду
Ростовская область каждый год будет платить различные суммы за Западную хорду, говорится в опубликованном постановлении правительства региона.
27 сентября 2023, 12:26
Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
27 сентября 2023, 05:41
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области
26 сентября 2023, 07:10
Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев уволил министра труда и соцразвития региона Елену Елисееву, сообщили в правительстве региона.
15 сентября 2023, 11:37
Август 2023
В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров
В Ростовской области уволен по собственному желанию Виктор Гончаров, занимавший пост первого заместителя губернатора, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 11:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика