Правительство РФ

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Больше трех тысяч участников зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России. Политика»
Всего за сутки с момента старта регистрации свыше трех тысяч человек подали заявки на участие на конкурсе «Лидеры России. Политика». Жители разных уголков России смогут получить возможность обучаться у лучших профессионалов своего дела.
29 ноября, 06:16
«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской области
28 мая, 18:12
2023
На поддержку закрытого уже полтора года Платова в Ростове направили миллионы рублей
Правительство России выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых на юге страны аэропортов, в том числе Платова в Ростове, сообщается в Telegram-канале кабмина.
3 сентября 2023, 08:44
Жителям в Ростовской области хотят увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры
В России, в том числе Ростовской области, планируется увеличить размер штрафов для тех, кто не пускает в квартиры газовщиков, пишут СМИ.
5 июля 2023, 08:59

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