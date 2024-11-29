Правительство РФ

Больше трех тысяч участников зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России. Политика»

Всего за сутки с момента старта регистрации свыше трех тысяч человек подали заявки на участие на конкурсе «Лидеры России. Политика». Жители разных уголков России смогут получить возможность обучаться у лучших профессионалов своего дела.