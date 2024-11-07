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Правительство Ростовской области

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Ноябрь
Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области
7 ноября, 13:20
Губернатор призвал усилить меры безопасности в Ростовской области
1 ноября, 09:20
Октябрь
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
Больше трёх сотен боеприпасов обнаружили на территории Ростовской области
С начала года на территории Ростовской области нашли 377 взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве региона.
28 октября, 16:58
Гигантское хранилище для фруктов построили в Ростовской области за 200 млн руб
26 октября, 08:57
Жителям Ростовской области массово выплачивают деньги из-за пожаров
16 октября, 12:35
Гигантский распределительный центр за 1 млрд руб построят в Ростовской области
12 октября, 10:53
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
1 октября, 08:30
Сентябрь
Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию
24 сентября, 12:40
Ростов-на-Дону не успели подготовить к отопительному сезону
17 сентября, 14:56
Крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в 2024 году
12 сентября, 16:02
Август
Картофель в Ростовской области подорожал на 80%
28 августа, 11:59
Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год
23 августа, 08:35
Губернатор запретил все массовые мероприятия на улицах Ростовской области
22 августа, 15:52
Власти спрогнозировали рост средней зарплаты на Дону до 74 тыс рублей. Но есть нюанс
3 августа, 12:41
Июль
На Ростовской АЭС начнут замену оборудования на первом энергоблоке
В 2024 году на модернизацию оборудования всех энергоблоков Ростовской АЭС потратят 5,5 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.
27 июля, 10:54
Рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области
Межведомственная рабочая группа по развитию беспилотных авиационных систем начнёт работу в Ростовской области, подробностями поделились в правительстве региона.
15 июля, 14:24
Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных
11 июля, 16:34
Минимущества продаст свои акции в футбольном клубе «Ростов»
9 июля, 17:32
В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове
6 июля, 14:34

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