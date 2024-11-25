Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге

К делу об избиении школьницы в Таганроге правоохранительные органы привлекли в качестве подозреваемых и свидетелей семерых подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.