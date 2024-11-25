rostovgazeta.ru
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Правоохранительные органы

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Ноябрь
В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта
25 ноября, 07:07
Октябрь
«К чужой маме»: житель Ростова рассказал, как приставы забрали у него двухлетнюю дочь
30 октября, 08:24
Более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области
24 октября, 08:21
Полицейский из Ростовской области разглашал сведения под грифом «секретно»
Суд признал бывшего полицейского из Ростовской области виновным в разглашении гостайны и избрал меру наказания в виде условного срока, сообщает региональное УФСБ.
23 октября, 07:58
Юрист Габович рассказал, как правильно отказаться от взятки в Ростовской области
7 октября, 06:27
Сентябрь
Строителям жилого комплекса в Ростове массово вручили повестки в военкомат
30 сентября, 16:28
Политолог объяснил кадровый голод в полиции в Ростовской области
6 сентября, 07:48
Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского
3 сентября, 15:16
Август
Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге
К делу об избиении школьницы в Таганроге правоохранительные органы привлекли в качестве подозреваемых и свидетелей семерых подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
26 августа, 09:17
Власти в Ростовской области объяснили скопление ОМОНа на улицах
18 августа, 09:41
Май
Почему министры в Ростовской области стали массово покидать свои посты
6 мая, 10:34
Апрель
В Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова
В городе Миллерово во время уборки территории по улице 3-го Интернационала был обнаружен пакет с магазином от автомата Калашникова, сообщает «Наш край».
24 апреля, 14:26
Главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Азова Марины Ковалевич. Женщину подозревают в получении крупной взятки, сообщает региональный Следком.
24 апреля, 13:09
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка
Во время тренировки трюков на мотокроссе под Новошахтинском произошло столкновение двух мотокроссменов в воздухе, сообщает телеграм-канал «112».
17 апреля, 15:32
Следком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской области
Сегодня стало известно, что в одном из поселков Ростовской области на улице были обнаружены двое маленьких детей без сопровождения взрослых. В пресс-служба ГУ МВД региона раскрыли детали произошедшего.
16 апреля, 10:12
В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы
В Ростове провели рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной трудовой деятельности мигрантов, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
12 апреля, 08:45
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
Март
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки
26 марта, 12:09
Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке
В Ростовской области неизвестный предмет рухнул во двор одного из дончан, подробностями поделились донские СМИ.
25 марта, 13:33

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