Правосудие

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Председатели судов в Ростовской области массово уходят в отставку
Сразу семь председателей судов Ростовской области написали заявления о прекращении полномочий по собственному желанию. Квалификационная комиссия судей региона примет окончательное решение об их отставке в ходе заседания 15 ноября.
15 ноября, 08:56
Юрист предупредил о повышении госпошлины в 10 раз при обращении ростовчан в суд
11 сентября, 10:33
Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами
13 апреля, 16:14
2022
В Новочеркасске женщина попыталась за 4,5 млн рублей выкупить директора фирмы из СИЗО
В Ростовской области местная жительница стала фигурантом дела о покушении на посредничество во взятке, об этом сообщили в донской прокуратуре.
7 октября 2022, 06:56
«Не удивительно»: ростовчане высказались о вхождении в региона в топ криминальных
Ростовская область попала в число самых криминальных регионов, что не удивило местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
3 октября 2022, 10:28

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