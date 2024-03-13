Правовая информация

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Март
На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео
13 марта, 10:56
Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году
11 марта, 17:02
Февраль
В Ростовской области запретили увольнять родителей-одиночек с детьми подростками
14 февраля, 08:09
Декабрь 2023
В Ростовской области назначили четырех мировых судей
16 декабря 2023, 13:20
В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря
8 декабря 2023, 16:45
Ноябрь 2023
Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области
9 ноября 2023, 16:19
Сентябрь 2023
Кандидаты в депутаты Заксобрания в Ростовской области скрыли свои доходы
6 сентября 2023, 05:39

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