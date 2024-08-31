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Праздничные мероприятия

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2024
В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
31 августа, 04:12
В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»
27 августа, 07:14
Власти рассказали, как будут ходить автобусы в Ростове на Рождество
В канун Рождества в Ростове-на-Дону общественный транспорт будет работать до 03.00 мск, сообщили в администрации города.
6 января, 05:36
2023
Стала известна программа Фестиваля гортензий в парке Горького в Ростове 24 сентября
Фестивалем гортензий отметят 210-летие парка Горького в Ростове 24 сентября, программа праздничных мероприятий опубликована на сайте администрации города.
24 сентября 2023, 06:05
«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове
Полная программа праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону появилась на сайте администрации.
16 сентября 2023, 06:52
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города
5 сентября 2023, 13:52
В Ростовской области усилят меры безопасности
В Ростовской области в День знаний будут усилены меры безопасности, сообщили в правительстве региона.
31 августа 2023, 13:12

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