Праздники в Ростовской области

Ростовская область может остаться без черешни и абрикос, зато с новым праздником

Майские дожди и холода могут привести к неурожаю черешни и вишни в Ростовской области, тем временем власти грозятся наказаниями на неявку на военные сборы и вводят праздник в честь реки Дон.