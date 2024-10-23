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Праздники в Ростовской области

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2024
Жителей Ростовской области переведут на четырёхдневную рабочую неделю
4 ноября, День народного единства, будет выходным, следует из производственного календаря России на этот год.
23 октября 2024, 06:35
2023
Школьники Ростовской области останутся без Хэллоуина 31 октября
30 октября 2023, 17:28
Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области
Владельцы машин в Ростовской области в последнее воскресенье октября отметят День автомобилистов, сообщили в Ростовстате.
29 октября 2023, 07:52
Группа «Лесоповал» приедет с концертом в Таганрог 15 сентября
В Таганроге в честь юбилея Михаила Танича выступит группа «Лесоповал», сообщили власти города.
13 сентября 2023, 17:57
Фестиваль «Донская уха» пройдет в Ростовской области 15 сентября
В станице Багаевской в Ростовской области 15 сентября состоится фестиваль «Донская уха», сообщили местные власти.
9 сентября 2023, 11:42
Праздновать День города в Таганроге начали на десять дней раньше
На десять дней раньше стартовали праздничные мероприятия в честь Дня города в Таганроге, рассказали в местной администрации.
3 сентября 2023, 09:19
Губернатор Ростовской области Голубев поздравил юбиляров семейной жизни
В Ростовской области юбиляров семейной жизни поздравили с Днем семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 июля 2023, 09:26
Сотни мероприятий запланированы в Ростовской области на День семьи, любви и верности
Множество мероприятий подготовлено для жителей Ростовской области в День семьи, любви и верности, рассказали в правительстве региона.
6 июля 2023, 10:48
В Ростове телебашню озарит подсветкой в виде российского триколора 12 июня
В Ростове в честь празднования «Дня России» телебашню украсят патриотической подсветкой, об этом сообщили на портале донского правительства.
8 июня 2023, 13:39
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
В Ростовской области запрещают продажу алкоголя и проверяют онкодиспансер из-за нехватки лекарств, пока ВСУ используют для атак новое оружие.
29 мая 2023, 14:57
Первый праздник в честь реки Дон отметят 20 мая в Ростовской области
В субботу, 20 мая, в Ростовской области впервые отпразднуют День реки Дон, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 мая 2023, 06:45
Ростовская область может остаться без черешни и абрикос, зато с новым праздником
Майские дожди и холода могут привести к неурожаю черешни и вишни в Ростовской области, тем временем власти грозятся наказаниями на неявку на военные сборы и вводят праздник в честь реки Дон.
12 мая 2023, 13:43
В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»
В Ростове 9 мая на трамвайные линии выпустят маршрут «Великий путь Победы», об этом сообщили в администрации города.
5 мая 2023, 11:10
Жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая
В Каменске-Шахтинском решили отменить майские праздничные мероприятия — фестиваль шашлыка и салют, об этом сообщили в местной газете.
27 апреля 2023, 17:46
Пасхальные куличи в Ростове подорожали до 2 тысяч рублей
На пасхальный кулич в Ростове придется потратить от 30 до 2000 рублей, купить изделие можно как в обычном магазине, так и у профессиональных пекарей.
13 апреля 2023, 12:12
Спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой
Пожарные в Ростовской области проверили безопасность храмов перед празднованием Пасхи, рассказали в МЧС России по региону.
13 апреля 2023, 08:00
Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой
В Ростовской области меры безопасности ужесточат в преддверии Пасхи, сообщили в правительстве региона.
12 апреля 2023, 11:36

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