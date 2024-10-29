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Предприниматели

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2024
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц выкупил в пригороде отель с парком
29 октября, 11:00
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
29 октября, 05:03
Суд Ростова обязал «Глорию Джинс» выплатить более 700 тысяч рублей за зайку
17 сентября, 11:00
Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда
В Арбитражный суд Ростовской области поступило 19 исков от немецкой корпорации Puma. Она требует компенсацию за нарушение прав на товарный знак, следует из документов в картотеке дел.
25 июня, 06:45
В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей
6 апреля, 12:33
Стало известно, кто в Ростовской области может вскоре лишиться работы
27 марта, 06:53
Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей
В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику управления по борьбе с коррупцией, который брал взятки за «крышу» от предпринимателей, подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.
22 марта, 11:19
В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни
2 марта, 12:23
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца
Фигуранты дела об аксайских рынках останутся под арестом до 15 июня, об этом сообщили донские СМИ.
16 февраля, 07:52
2023
Инопредприниматели. Англосаксы и ЕС в Ростовской области
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
6 декабря 2023, 09:00
Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове
2 декабря 2023, 09:58
«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне
1 декабря 2023, 09:10
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане
1 декабря 2023, 04:39
«Пять контейнеров с товаром сгорели»: люди с «Темерника» в Ростове потеряли бизнес
30 ноября 2023, 19:50
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 18:55
Шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова
23 октября 2023, 07:41
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
В Ростовской области один из предпринимателей продлил срок годности своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
22 сентября 2023, 10:53
На Дону на 8 лет отправили в колонию члена ОПГ «Сельмаш»
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который вымогал деньги у бизнесмена, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:07
Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
В Ростове-на-Дону проходит суд по так называемому делу об аксайских рынках, на котором огласили обвинения, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.
19 июля 2023, 12:53

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