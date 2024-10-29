Предприниматели

Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей

В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику управления по борьбе с коррупцией, который брал взятки за «крышу» от предпринимателей, подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.