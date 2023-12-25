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Преступная деятельность

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Декабрь 2023
В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента
25 декабря 2023, 11:28
Август 2023
ФСБ задержала жителя в Ростовской области за покупку секретных военных изделий
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию, сообщили в региональном УФСБ.
22 августа 2023, 12:05
Июль 2023
Серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали двух человек, которые похищали зеркала с машин премиум-класса, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 09:57

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