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Превышение скорости

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В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф
13 января, 09:38
Сентябрь 2023
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с одним погибшим, сообщили в региональном УГИБДД.
16 сентября 2023, 12:42
Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области
В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб пассажир, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 09:40
Три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске
В Батайске автомобиль врезался в забор, из-за чего три человека погибли, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 08:56

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