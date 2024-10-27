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Пригородный вокзал

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2024
Дополнительные поезда запустят из Ростова в Азов
27 октября, 14:03
В октябре изменится расписание электричек Ростов-на-Дону — Таганрог
6 октября, 07:55
Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки
В Ростовской области электричкам, перевозящим дончан из Ростова в Таганрог и обатно, добавят две остановки, объявление появилось на портале СКППК.
14 февраля, 07:32
2023
С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек
В Ростовской области с 10 декабря электрички решили перевести на новый график работы, который будет действовать в следующем году, сообщает СКЖД.
8 декабря 2023, 09:26
Погодные модули установили на Пригородном вокзале в Ростове
В Ростове на железнодорожном вокзале установили погодные модули, в них пассажиры могут защититься от ветра, снега и дождя, рассказали в министерстве транспорта региона.
15 октября 2023, 08:33
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
7 сентября 2023, 14:38
В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль
26 августа 2023, 09:15

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