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Принудительное лечение

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Сентябрь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
3 сентября, 07:45
Октябрь 2023
На скорой из суда увезли ростовчанку, которую против воли держали в психушке
12 октября 2023, 16:47
«Сатанизма нет»: правозащитник предсказал исход суда по жительнице Ростова в психушке
12 октября 2023, 09:21
«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
2 октября 2023, 16:08
Сентябрь 2023
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
29 сентября 2023, 13:09
«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района
14 сентября 2023, 09:45

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