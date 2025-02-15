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Природные явления

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2025
Ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога
15 февраля, 20:49
2024
Стало известно, когда вода вернется в реку Дон в Ростове
В Ростовской области уровень воды в реке Дон нормализуется уже 2 октября, информирует Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
1 октября 2024, 07:59
«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей
29 сентября 2024, 17:08
Центр погоды «Фобос» сообщил, когда в Ростове-на-Дону стихнет песчаная буря
29 сентября 2024, 15:33
Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури
Основной причиной частых пыльных бурь в Ростовской области является исчезновение лесополос, рассказал гендиректор региональной экологической организации Алексей Милич.
29 сентября 2024, 14:45
«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря
29 сентября 2024, 11:33
Обмеление реки Дон продолжится минимум еще три дня
1 сентября 2024, 10:26
Жители в Ростовской области увидели полярное сияние
В Ростовской области в ночь на вторник, 13 августа, было заметно полярное сияние, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».
13 августа 2024, 04:53
В Ростовской области взлетели цены на картошку и поднялась пыль из-за смерча
12 июля 2024, 16:11
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Жители Ростовской области стали свидетелями иризации облаков, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов-Главный»
10 июля 2024, 14:36
Вильфанд предупредил об экстремально жарком июне на Дону из-за Эль-Ниньо
6 июня 2024, 16:48
В Ростовской области заметили 20-метровый смерч
Атмосферный вихрь заметили в Ростовской области под Красным Сулином. Очевидцы засняли смерч на видео, оно опубликовано в телеграмм-канале RostovGazeta.
21 мая 2024, 10:10
Время ведьм и оборотней: над Ростовом взошла «кровавая Луна»
28 марта 2024, 17:43
2023
Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа
В Ростовской области дончане смогут увидеть суперлуние 30 и 31 августа, об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин.
30 августа 2023, 10:18
В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля
Жители Ростовской области смогут увидеть суперлуние ночью 3 июля, об этом RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.
2 июля 2023, 15:20
Астроном объяснил, что за северное сияние увидели жители в Ростовской области
В будущем ростовчане смогут чаще наблюдать северное сияние, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.
24 апреля 2023, 12:39

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