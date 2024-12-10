rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Приступ эпилепсии

Выбрать дату
2024
Ребенка с тяжелым приступом эпилепсии спасли в Ростове
У восьмилетнего жителя Ростова-на-Дону произошел внезапный приступ эпилепсии. Врачи смогли стабилизировать состояние ребенка только в больнице, информирует Минздрав региона.
10 декабря, 12:24
Редкую болезнь нашли в Ростове у ребенка, которого тошнило и рвало три года
4 сентября, 18:22
2023
Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом
11 сентября 2023, 06:41
В суде спасли ростовчанина с приступом эпилепсии
В Ростове-на-Дону в здании Советского районного суда спасли человека, у которого начался приступ эпилепсии, сообщили в УФССП по региону.
22 мая 2023, 11:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика