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Июль
В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку
В Ростовской области псы чуть не загрызли редкое млекопитающее. Люди спасли хорька-перевязку, который находится в Красной книге, сообщает «Дон-24».
18 июля, 09:32
Март
В Ростовской области жители рассекают на кредитных авто и страдают от плохой воды
19 марта, 17:54
Август 2023
Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей
29 августа 2023, 15:43
«Это для них стресс»: как бездомные животные Краснодара попадают в приют
28 августа 2023, 15:20

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