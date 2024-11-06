Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове

На проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону автобус №83 с пассажирами попал в ДТП с Газелью. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 25 октября.