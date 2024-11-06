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Пробка

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Ноябрь
В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на Малиновского
6 ноября, 17:51
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
1 ноября, 13:11
Октябрь
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра
29 октября, 09:56
Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе
27 октября, 17:17
Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря
25 октября, 13:13
Автобус №83 попал в аварию с Газелью на Северном в Ростове
На проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону автобус №83 с пассажирами попал в ДТП с Газелью. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 25 октября.
25 октября, 10:29
Перед Аксайским мостом на М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор
22 октября, 10:12
Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября
22 октября, 06:25
Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ
Из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Актуальные данные появились на платформе «Яндекс Карты».
21 октября, 07:18
Затор в 4 километра парализовал выезд из Ростова и Восточное шоссе из-за ДТП
18 октября, 16:36
Город встал: рекордные пробки сковали Ростов-на-Дону
18 октября, 16:14
На видео попало массовое ДТП с эвакуатором на Шолохова в Ростове
17 октября, 18:38
На Большой Садовой в Ростове сломались светофоры
17 октября, 07:08
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовалась пробка из-за ДТП, в котором сбили мужчину.
11 октября, 19:49
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября, 15:43
М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом
11 октября, 12:44
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров
В Ростовской области образовалась огромная пробка на федеральной трассе М-4 «Дон», информация об этом указана на платформе «Яндекс.Карты».
11 октября, 09:41
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
10 октября, 11:26
Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области встала в пробке из-за страшного ДТП
6 октября, 17:13

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