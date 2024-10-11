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Пробка на М-4 в Ростовской области

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Октябрь 2024
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября 2024, 15:43
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась большая пробка из-за аварии, информируют «Яндекс Карты».
10 октября 2024, 11:26
Сентябрь 2024
Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара
15 сентября 2024, 10:01
На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово
В Ростовской области из-за аварии сильно парализовало трассу М-4 «Дон». Сведения размещены на сервисе «Яндекс Карты».
11 сентября 2024, 09:15
Август 2024
В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка
28 августа 2024, 17:28
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
20 августа 2024, 11:14
Июнь 2024
Пробка на 15 километров выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с автобусом
26 июня 2024, 16:59
Апрель 2024
Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области растянется на несколько лет
В Ростовской области построят две новые полосы на М-4 «Дон», сообщил губернатор во время отчета о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2023 год.
18 апреля 2024, 11:54
Пробка в 27 километров собралась на М-4 в Ростовской области. Что там произошло?
14 апреля 2024, 17:26
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
13 апреля 2024, 09:45
Март 2024
Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку
26 марта 2024, 17:22
«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.
12 марта 2024, 19:19
Январь 2024
Водители объяснили, что стало причиной пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области причиной пробок на М-4 «Дон», по мнению водителей, стали фуры и водители-гонщики, об этом сообщил местный Telegram-канал.
9 января 2024, 13:42
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
8 января 2024, 12:43
Декабрь 2023
В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте
21 декабря 2023, 16:15
Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
16 декабря 2023, 17:07

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