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Пробка в Ростове

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2024
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра
29 октября 2024, 09:56
На Большой Садовой в Ростове сломались светофоры
17 октября 2024, 07:08
Большая пробка парализовала въезд в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана
Многокилометровая пробка образовалась сразу на двух улицах в районе хутора Ленинакан при въезде в Ростов-на-Дону, информирует сервис «Яндекс Карты».
4 октября 2024, 07:37
В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах
В Ростове-на-Дону образовался плотный дорожный затор. Транспорт не может проехать в сторону Северного жилого района, информирует сервис «Яндекс Карты».
4 сентября 2024, 14:23
2023
В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина
В Ростове из-за аварии с участием автобуса и «ГАЗели» на проспекте Михаила Нагибина возникла огромная пробка, сведения об этом появились в «Яндекс Картах».
30 сентября 2023, 14:30
Пробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиков
20 сентября 2023, 06:18
Проспект Нагибина встал в пробку из-за ДТП с участием четырех машин в Ростове
В Ростове на проспекте Нагибина произошло массовое ДТП, сообщили в ГИБДД России по региону.
13 сентября 2023, 13:35
Въезд в Ростов со стороны Ставрополя закрыли, образовалась гигантская пробка
Въезд в город с трассы из Ставрополя перекрыт бетонными плитами, сообщает корреспондент RostovGazeta.
24 июня 2023, 09:27
Водители стали ездить по пешеходной зоне на Пушкинской из-за пробки в центре Ростова
В Ростове-на-Дону водители в центре города выезжают на пешеходную зону, чтобы объехать пробку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
23 мая 2023, 11:54
Авария парализовала движение на Таганрогской в Ростове днем 16 мая
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской из-за автоаварии образовалась пробка, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».
16 мая 2023, 11:58
Водители заявили о пятичасовой пробке на границе с Ростовской областью днем 6 мая
На пропускном пункте «Успенка» появилась огромная пробка в сторону Ростовской области, сообщили водители на специализированном сайте.
6 мая 2023, 12:26

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