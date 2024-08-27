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Пробки в Ростовской области

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2024
Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом
На 1027-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
27 августа 2024, 14:17
Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошло
Затор образовался на федеральной трассе в Ростовской области в южном направлении, сообщают «Яндекс. Карты».
28 февраля 2024, 12:57
2023
Дорожные работы спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области под Шахтами образовалась пробка из-за дорожных работ, сообщают «Яндекс. Карты».
24 ноября 2023, 17:38
ДТП и дорожные работы: Пробка в 5 км сковала М-4 «Дон» под Шахтами Ростовской области
12 ноября 2023, 17:03
Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области пробка образовалась в районе Шахт из-за дорожной аварии и ремонтных работ, сообщают «Яндекс. Карты».
8 ноября 2023, 13:01
Видимость на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области упала из-за мощного ливня
6 ноября 2023, 11:36
Пробка в 5 километров сковала трассу М-4 районе Шахт в Ростовской области
Пробка в несколько километров образовалась в районе Шахт Ростовской области из-за дорожных работ, сообщают «Яндекс. Карты».
2 ноября 2023, 15:18
Пробка в четыре километра сковала трассу М-4 в районе Ростовской области
Пробка в несколько километров сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».
29 октября 2023, 14:19
Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом
Дорожный затор образовался под Ростовом от Новочеркасского шоссе, сообщают «Яндекс. Карты».
16 октября 2023, 08:08
Огромные пробки возникли на трассах под Ростовом 11 октября
В Ростовской области сразу несколько крупных пробок образовалось на подъездах к Ростову, сообщают «Яндекс. Карты».
11 октября 2023, 15:58
Появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4
Два ДТП спровоцировали пробку в несколько километров на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в ГИБДД.
8 октября 2023, 14:40
Пробка в 6 километров образовалась в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа
8 октября 2023, 10:31
Пробка в 5 километров протянулась под Ростовом из-за дорожных работ и ДТП
В Ростовской области пробка образовалась из-за дорожных работ и ДТП неподалеку от поселка Рассвет, сообщают «Яндекс. Карты».
26 сентября 2023, 14:50
Пробка в четыре километра образовалась под Ростовом из-за ДТП и концерта блогера
Дорожная авария и концерт блогера спровоцировали затор в районе «Меги» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».
24 сентября 2023, 14:59
Несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области
17 сентября 2023, 15:05
Пробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиля
В Ростовской области пробка образовалась на Аксайском мосту из-за горящего автомобиля, сообщают «Яндекс. Карты».
6 сентября 2023, 12:55
Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области
Четыре человека стали жертвой ДТП на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области, сообщили в соцсетях очевидцы.
3 сентября 2023, 16:06
Пятикилометровая пробка образовалась от аэропорта в Ростовской области
Из-за дорожной аварии пробка образовалась рядом с аэропортом Платов в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».
25 августа 2023, 17:18
Из-за двух ДТП пробка образовалась под Батайском Ростовской области 20 августа
Две дорожные аварии спровоцировали пробку в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».
20 августа 2023, 12:49
Пробка на 13 километров протянулась в районе Платова в Ростовской области 18 августа
В Ростовской области огромная пробка образовалась в районе Новоперсиановки, сообщают «Яндекс. Карты».
18 августа 2023, 17:46

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