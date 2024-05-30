rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Проблема

Выбрать дату
Май
Летучая мышь держит в ужасе жителей нескольких домов в Ростове-на-Дону
30 мая, 05:11
Март
«Хозяева положения»: эксперты рассказали, почему в Ростове плодятся крысы
19 марта, 15:16
Январь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
19 января, 11:56
«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону
5 января, 05:32
Декабрь 2023
«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги
27 декабря 2023, 16:18
Октябрь 2023
«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект стоимостью 180 млрд рублей
25 октября 2023, 14:43
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта
9 октября 2023, 07:02
В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка
5 октября 2023, 15:16
Сентябрь 2023
Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области
15 сентября 2023, 07:29
Август 2023
В Шахтах не могут решить проблему с постоянно появляющейся свалкой
7 августа 2023, 12:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика