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Проблемные дороги

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2024
В Ростовской области проверят отремонтированные дороги
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.
1 мая 2024, 07:40
Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова
Задние колеса грузовой машины застряли в огромной яме в центре Ростова, сообщают в местном паблике в соцсети.
31 марта 2024, 07:28
2023
В Ростовской области маршрутка провалилась под асфальт
2 сентября 2023, 09:53
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области составили список аварийно-опасных участков дорог, сообщили в региональном УГИБДД.
24 апреля 2023, 10:06

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