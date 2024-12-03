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Проблемы ФК Ростов

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2024
ФК «Ростов» накопил миллионные долги перед городом за землю
3 декабря, 12:35
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.
18 августа, 07:08
«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»
Итоги домашнего матча ФК «Ростов» с «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
7 апреля, 05:37
2023
«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о победе «Ростова» над «Локомотивом»
29 октября 2023, 06:26
«Причина в плохой игре»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»
Итоги матча между футбольными клубами «Ростов» и «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин, его интервью опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
20 августа 2023, 06:05
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44
Губернатор Голубев сообщил о долгах по зарплатам в футбольном клубе «Ростов»
Проблему задолженности по зарплатам в ФК «Ростов» решают с помощью трансферов, заявил губернатор Василий Голубев.
16 июня 2023, 17:07
ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах
Начавший в четверг, 25 мая, ливень скорректировал планы футбольного клуба «Ростов», говорится в Telegram-канале команды.
25 мая 2023, 10:03

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