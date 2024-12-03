Проблемы ФК Ростов

«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»

О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.