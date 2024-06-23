rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Проблемы с радио

Выбрать дату
2024
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радио
Ростовчан и жителей некоторых районов Ростовской области предупреждают о возможных перебоях в теле- и радиовещании, сообщает РТРС.
23 июня 2024, 05:29
Жители в Ростовской области могут остаться без телевидения и радио на всю неделю
Перебои в телевещании возможны в Ростовской области в начале апреля, об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
30 марта 2024, 06:29
Астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца
Почему пропадает сигнал теле- и радиопрограмм в дни в периоды осеннего и весеннего солнечного равноденствия в Ростовской области, объяснил заведующий учебной лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Южного федерального университета Михаил Невский.
24 февраля 2024, 07:07
Трансляции телевидения и радио будут прерываться по всей Ростовской области
На протяжении трех недель жители Ростовской области могут испытывать неудобства в связи с перебоями в работе телевидения и радио, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
18 февраля 2024, 07:41
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
В Ростовской области ожидают перебои ТВ и радиосигнала из-за солнечной активности с 19 по 25 февраля, об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
16 февраля 2024, 09:20
2023
Ростовчане сообщили о сбоях в работе телевидения и радио вечером 4 июля
Жители Ростова-на-Дону сообщают о неполадках в работе телевидения в вечернее время во вторник, 4 июля, информация появилась в телеграм-каналах.
4 июля 2023, 19:52
Эфир радиостанции взломали в Ростове-на-Дону днем 7 июня
В Ростове-на-Дону в среду днем, 7 июня, на одной из радиостанций произошла несанкционированная подмена трансляции, сообщили в правительстве региона.
7 июня 2023, 11:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика