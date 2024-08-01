Проблемы с водой

«Чистить зубы страшно»: черная и вонючая вода потекла из кранов в Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Люди жалуются на то, что в кранах домов течет черная вода со зловонным запахом рыбы.