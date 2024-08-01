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Проблемы с водой

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2024
«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды
1 августа 2024, 08:35
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области
12 июля 2024, 16:20
Жители Ростовской области шесть суток живут без воды в жару
В Ростовской области в садовом товариществе «Урожай» в течение нескольких дней нет воды, сообщили местные жители в редакцию RostovGazeta.
4 июня 2024, 10:56
«Чистить зубы страшно»: черная и вонючая вода потекла из кранов в Ростовской области
В редакцию RostovGazeta обратились жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Люди жалуются на то, что в кранах домов течет черная вода со зловонным запахом рыбы.
20 марта 2024, 08:10
2023
Проблемы с водой начались в Ростове из-за грозы 10 августа
В Ростове-на-Дону местные жители могут столкнуться с проблемой с водой из-за неблагоприятной погоды, сообщает Ростовводоканал.
10 августа 2023, 06:27
Река в Ростовской области перекрасилась в розовый цвет и появилась вонь
30 июля 2023, 14:18
Более 200 домов снова получили горячую воду в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по гидравлическому испытанию теплосетей, сообщают «Ростовские тепловые сети».
2 июня 2023, 13:47
Весь Батайск останется без воды днем 26 апреля
В Батайске на день отключат водоснабжение из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.
24 апреля 2023, 08:49
Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля
В Таганроге с понедельника, 17 апреля, ограничили водоснабжение из-за аварийной ситуации, сообщает МУП «Управление „Водоканал“.
17 апреля 2023, 06:22

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