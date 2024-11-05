Проблемы со здоровьем

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2024
Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова
5 ноября, 13:15
Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области
11 октября, 08:16
У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь
9 сентября, 10:53
Число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской области
25 июля, 17:47
2023
Врач объяснила, почему возвращается лишний вес
10 декабря 2023, 10:34
Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти
2 ноября 2023, 10:19
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
21 июня 2023, 11:52
Сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна
В Ростовской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания корью. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и чем она опасна, в материале RostovGazeta.
9 июня 2023, 04:05
Магнитные бури накроют Ростовскую область с 23 мая
В Ростовской области с 23 мая начнутся магнитные бури, которые будут продолжаться несколько дней. Что о них известно и чем они опасны, в материале RostovGazeta.
15 мая 2023, 13:58
Бастрыкину доложат о деле о частично парализованной жительнице в Ростовской области
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о жительнице Ростовской области, которую частично парализовало после родов, сообщает СКР.
14 апреля 2023, 05:02
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Жительница Ростовской области, у которой начались проблемы после родов, выиграла суд у больницы, сообщает Telegram-канал Baza.
13 апреля 2023, 15:24

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