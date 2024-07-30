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Продавцы

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Июль
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
В Ростовской области выросла заработная плата у работников в сфере торговли. Теперь продавцы получают на 12,3 тысячи больше, сообщает служба исследования HH.RU.
30 июля, 07:50
Апрель
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4 апреля, 14:17
Февраль
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13 сентября 2023, 10:27
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Директор сервиса по поиску работы рассказала, стоит ли на Кубани ждать роста зарплат
25 августа 2023, 07:32

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