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Продажа

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Ноябрь
Новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр
6 ноября, 16:06
Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом
2 ноября, 13:29
Очки ростовского маньяка Чикатило продают за 20 млн рублей
1 ноября, 18:23
Октябрь
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
29 октября, 05:03
В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
27 октября, 14:50
«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продал 3,72% акций головной компании ПАО «ГК „ТНС энерго“, сказано на сайте ресурсоснабжающей организации Дона.
25 октября, 06:57
В Ростовской области в сентябре взлетели продажи легковых автомобилей
17 октября, 13:28
Какие товары из СССР продают жители Ростова-на-Дону: обзор предметов ушедшей эпохи
17 октября, 11:48
В Ростове-на-Дону появится продовольственный рынок на Военведе
16 октября, 12:38
В Ростове-на-Дону продают камин XVIII века за 100 рублей
7 октября, 17:04
Житель Ростова пытался дать взятку таможенникам за продажу иностранных сигарет
4 октября, 09:34
Сентябрь
В Ростовской области осудили сотрудницу call-центра за продажу данных абонентов
10 сентября, 10:55
Действующий завод по производству пива выставили на продажу в Ростове за 41 млн
Пивоварню в промзоне на левом берегу Ростова продают за 50 миллионов рублей, объявление опубликовано на сайте Avito.
9 сентября, 19:31
В Ростовской области цены на мед выросли почти вдвое
5 сентября, 10:46
Власти Ростова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского
4 сентября, 16:34
Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону
4 сентября, 06:22
Август
Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха
30 августа, 13:38
Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
30 августа, 07:55
Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области
29 августа, 07:56
В Ростовской области ожидается скачок цен на водку
14 августа, 16:59

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