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Продажа участка земли в Ростове

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Апрель
Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей
13 апреля, 13:40
Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК
8 апреля, 17:18
Март
В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей
В Ростове выставили на продажу участок закрывшегося аквапарка Water Land, данные об этом появились на портале объявлений.
30 марта, 17:30
В Ростове на левом берегу Дона продают причал под яхт-клуб за 45 млн рублей
В Ростове продают причал с причальной стенкой за 45 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.
13 марта, 08:01
Ноябрь 2023
В Ростове могут застроить гектар у Театральной площади
В Ростове продают гектар рядом с Театральной площадью за 450 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений о продаже.
29 ноября 2023, 16:43
Август 2023
В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку
6 августа 2023, 12:29
Июль 2023
Пустырь у парка Строителей в Ростове выставили на продажу за 80 миллионов рублей
В Ростове участок земли рядом с парком Строителей продают за 80 миллионов рублей, объявление об этом появилось на сайте бесплатных объявлений.
10 июля 2023, 17:48

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