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Проектная документация

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Апрель
Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскрыл планы по ремонту мостов в городе, сообщается в его телеграм-канале.
23 апреля, 18:24
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
В Ростове реконструкцию парка Горького проведут после корректировки проектной документации, об этом сообщили донские СМИ.
9 апреля, 18:06
Февраль
В центре Ростова отремонтируют доходный дом Геронимус, где находится горбольница №8
В Ростове планируют отремонтировать ОКН регионального значения «Доходный дом М. Б. Геронимус», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
9 февраля, 11:02
Январь
ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону
26 января, 10:56
Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу
23 января, 06:33
Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области
20 января, 10:15
Октябрь 2023
«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам
Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что информация о строительстве новой трамвайной линии в Левенцовке Ростова не соответствует реальности.
13 октября 2023, 08:47
Сентябрь 2023
На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд
В Ростовской области ищут подрядчиков, которые приведут в порядок участки трассы А-280, говорится на сайте Госзакупок.
25 сентября 2023, 10:14
Рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области
15 сентября 2023, 07:29
Август 2023
Стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону
15 августа 2023, 03:47
Более 3 млн рублей вложат в ремонт Нахичеванского городского театра в Ростове-на-Дону
6 августа 2023, 04:25

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