Проектная документация

«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам

Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что информация о строительстве новой трамвайной линии в Левенцовке Ростова не соответствует реальности.