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Профессии

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Ноябрь
Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области
7 ноября, 11:57
Октябрь
Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку
10 октября, 15:20
Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей
8 октября, 09:03
Омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова
7 октября, 15:54
Сентябрь
Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону
10 сентября, 13:12
Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей
10 сентября, 10:35
Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области
4 сентября, 09:02
Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей
3 сентября, 18:19
Август
Ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать
14 августа, 18:23
Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области
3 августа, 04:14
Июль
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
12 июля, 10:54
Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей
9 июля, 12:08
Июнь
Клиники в Ростовской области столкнулись с жестким дефицитом медиков
В Ростовской области заметно вырос спрос на работников медицинской сферы. За полгода 2024 года число вакансий увеличилось почти на 60%, сообщает HH.Ru.
17 июня, 12:03
Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей
В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону вошли пять профессий. Специалистам рейтинга предлагают заработок от 150 тысяч рублей в месяц, сообщает SuperJob.
12 июня, 13:24
Омбудсмен рассказал, как пострадают донские вузы от новых требований к ЕГЭ
Введение обязательного ЕГЭ по профильному предмету при приеме в педагогические вузы приведет к снижению привлекательности обучения у ростовских абитуриентов. Некоторые вузы могут ощутить недобор, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
10 июня, 07:37
Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц
9 июня, 12:23
Май
Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть ниже
Разница в заработной плате мужчин и женщин стабильно растет. За 2023 год зафиксирован максимальный разрыв между показателями. Так, женщины получают на 33% меньше, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата.
29 мая, 15:54
Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами
В России, в том числе Ростовской области, можно устроиться на высокооплачиваемую работу, не имея высшего образования, сообщает Newia.ru.
20 мая, 14:45
В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей
Исследовательский центр составил рейтинг из высокооплачиваемых профессий в Ростове-на-Дону. В топ пошли пять вакансий, которые позволят зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает портал SuperJob.
14 мая, 12:49

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