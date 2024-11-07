Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть ниже

Разница в заработной плате мужчин и женщин стабильно растет. За 2023 год зафиксирован максимальный разрыв между показателями. Так, женщины получают на 33% меньше, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата.