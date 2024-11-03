Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду

Не прошло и дня как объявили штормовое предупреждение в Ростовской области, как уже два хутора начало подтапливать. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра.