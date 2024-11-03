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Ноябрь
Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег
3 ноября, 16:15
Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области
3 ноября, 09:34
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду
Не прошло и дня как объявили штормовое предупреждение в Ростовской области, как уже два хутора начало подтапливать. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра.
1 ноября, 19:21
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону
31 октября, 07:49
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
В конце октября штормовой ветер до 72 км в час накроет Ростовскую область
Сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду (76 километров в час) надвигается на Ростовскую область. Непогоду прогнозируют 31 октября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
30 октября, 06:41
Магнитная буря накроет Ростовскую область 29 октября
В ближайшие часы прогнозируют мощную геомагнитную бурю, которая накроет Ростовскую область. Прогноз возмущения магнитосферы Земли на 28–29 октября ученые разместили на сайте Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.
28 октября, 08:33
Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют дожди и небольшие заморозки с 29 октября. Актуальные данные о погоде опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
28 октября, 05:20
Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре
27 октября, 20:17
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным
22 октября, 07:34
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
19 октября, 14:37
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди
19 октября, 07:57
Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
18 октября, 14:35

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