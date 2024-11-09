Прогноз погоды в Ростове

Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля

Грозы будут греметь в небе над Ростовской областью с 3 апреля, подробный прогноз погоды на три дня рассказали в Ростовском гидрометцентре.