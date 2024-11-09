rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Прогноз погоды в Ростове

Выбрать дату
Ноябрь
Стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону
Климатическая зима в Ростове совпадёт с календарной, следует из прогнозов синоптиков.
9 ноября, 18:10
Октябрь
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября, 15:46
Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре
Сильные перепады температур прогнозируют в Ростове до конца октября, следует из прогнозов синоптиков.
16 октября, 10:51
Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области
Тёплая погода в начале недели сменится в Ростовской области сильным похолоданием, следует из прогноза синоптиков Центра «Фобос».
14 октября, 15:07
Сентябрь
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове
Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.
13 сентября, 11:45
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов, следует из прогнозов синоптиков.
7 сентября, 07:29
Август
Стала известна погода в Ростове до конца лета
Сухо и жарко будет в Ростове до конца лета, следует из прогнозов синоптиков.
16 августа, 08:08
«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа
14 августа, 06:56
Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе
1 августа, 12:52
Июль
Синоптики предупредили об «экстремальном перегреве» в Ростове из-за жары
3 июля, 10:43
Июнь
Стала известна погода в Ростове на весь июль
26 июня, 10:42
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Ясная и жаркая погода установится в Ростове в начале июля, следует из прогнозов синоптиков.
25 июня, 14:02
Май
Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных
18 мая, 07:49
Апрель
Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару
14 апреля, 09:01
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области в середине апреля ожидается жара до +30 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.
8 апреля, 12:38
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля
Грозы будут греметь в небе над Ростовской областью с 3 апреля, подробный прогноз погоды на три дня рассказали в Ростовском гидрометцентре.
3 апреля, 06:50
Март
Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область
30 марта, 12:21
Грозы и резкое потепление до +21 С° надвигаются на Ростов-на-Дону
29 марта, 07:27
До +17 градусов будет в Ростовской области
Долгожданное весеннее тепло придет в Ростовскую область на следующей неделе, следует из прогнозов гидрометцентра.
24 марта, 17:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика