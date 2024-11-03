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Прогноз погоды в Ростовской области

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Ноябрь
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
Октябрь
Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области
Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода, предупредили в Гидрометцентре.
31 октября, 17:57
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября, 15:46
Перепады температуры в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области
Последняя неделе октября принесёт в регион перепады температур, следует из прогнозов синоптиков.
28 октября, 18:01
Рекордные снегопады и лютые морозы: гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове
Зима будет характеризоваться нестабильностью погодных условий, сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
16 октября, 07:13
Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области
Тёплая погода в начале недели сменится в Ростовской области сильным похолоданием, следует из прогноза синоптиков Центра «Фобос».
14 октября, 15:07
Синоптик Вильфанд предупредил о «взрыве тепла» в Ростовской области до +25
12 октября, 09:08
Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных
Серьёзное похолодание придёт в Ростовскую область на выходных, следует из прогноза Ростгдирометцентра.
11 октября, 10:08
Сентябрь
Осень идёт в наступление: синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области
Вероятность осадков на юге России остаётся небольшой, сообщили синоптики «Фобос».
28 сентября, 11:58
Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области
28 сентября, 09:03
В Гидрометцентре рассказали, когда вода вернётся в обмелевший Дон в Ростове
17 сентября, 18:12
До +6 градусов похолодает в Ростовской области
Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область, сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
14 сентября, 15:07
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове
Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.
13 сентября, 11:45
Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области
Жаркая и сухая погода ожидается в Ростовской области, следует из прогнозов синоптиков.
12 сентября, 10:52
Август
Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области
Жара и дожди прогнозируется в Южном федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
30 августа, 08:52
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сильные дожди ожидаются в Ростовской области в первый день сентября, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
30 августа, 07:53
Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области
28 августа, 08:29
Климатолог Иошпа рассказал, когда жара пойдёт на спад в Ростовской области
28 августа, 08:06
Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа
Облачная погода и жара ожидаются в Ростове-на-Дону в среду, 28 августа, следует из прогнозов синоптиков.
27 августа, 18:18
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа, 15:01

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