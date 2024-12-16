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Прогнозы синоптиков

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2024
Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон в Ростовской области и на Кубани прогнозируется мокрый сне, предупредили в „Автодоре“.
16 декабря, 07:46
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
27 октября, 10:55
Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным
22 октября, 07:34
Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области
13 октября, 19:20
Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону
13 октября, 14:25
Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области
На территории Ростовской области выпадает недостаточное количество осадков из-за чего сохраняется почвенная засуха, пишет Северо-Кавказское УГМС.
3 октября, 14:58
Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября
2 октября, 17:24
Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону
29 сентября, 19:01
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
5 сентября, 04:59
В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
4 сентября, 15:43
В Ростовской области похолодает до +12 градусов
8 августа, 16:32
Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий
На сегодняшний день засуха охватила 50% Ростовской области и не собирается останавливаться. Уже к концу июня она может охватить 75% территорий, сообщила глава местного гидрометцентра Елена Назарова Donnews.
13 июня, 17:06
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
27 мая, 06:31
2023
Климатолог Иошпа предупредил о ливнях с грозами в Ростовской области
28 июня 2023, 09:19
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
В Ростове-на-Дону на следующей неделе снова ожидается дождливая и теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.
18 июня 2023, 04:43
Синоптик Елена Назарова предупредила о скачках у температуры до +33 градусов на Дону
В Ростовской области средняя температура воздуха в июне будет выше нормы и может достигнуть 33 градусов, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.
6 июня 2023, 08:20
Климатолог Иошпа спрогнозировал в Ростове-на-Дону не слишком жаркое лето
В Ростове-на-Дону в этом году не стоит ждать очень жаркого лета, сообщил климатолог Александр Иошпа.
3 июня 2023, 05:41
В Ростове-на-Дону запретили посещать стадионы после ЧП на Гребном канале с 31 мая
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды ограничили доступ на открытые спортивные площадки, стадионы.
31 мая 2023, 11:35
Ростовский климатолог Иошпа рассказал, когда закончатся сильные дожди в июне
В Ростовской области уже несколько дней продолжаются сильные дожди, которые прекратятся только к 3 июня, сообщил климатолог Александр Иошпа.
30 мая 2023, 13:35
Какая погода будет в Ростовской области в июне 2023 года
В Ростовской области в июне будет складывать дождливая и теплая погода с максимальной температурой 30 градусов. Каким сложится лето в регионе, в материале RostovGazeta.
29 мая 2023, 07:19

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