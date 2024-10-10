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Происшествие в Новочеркасске

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2024
Сразу несколько чиновников в администрации Новочеркасска забрали на допрос
10 октября 2024, 11:54
«По улице плывут фекалии, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС
В Новочеркасске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе, о последствиях происшествия в городе в социальных сетях рассказывают местные жители.
12 января 2024, 14:34
2023
Высший класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области 5 и 6 июля
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщили в МЧС.
5 июля 2023, 11:20
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
14 июня 2023, 11:51
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
14 июня 2023, 11:43
Житель Ростовской области получил из США посылку с наркотиками вместо биодобавок
В Ростовской области изъяли посылку с сильнодействующими веществами, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.
1 июня 2023, 08:28
В Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины утром 15 мая
В Новочеркасске возле лицея №7 обнаружили тело мужчины утром в понедельник, 15 мая, сообщают СМИ.
15 мая 2023, 12:15
В Новочеркасска заявили об охраннике, наступившем на голову посетителю магазина
В Новочеркасске охранник наступил на голову посетителю магазина, которого заподозрили в краже, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
11 мая 2023, 16:34

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