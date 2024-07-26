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Происшествие в Ростове

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2024
Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже
Родители пропавшей Анны Цомартовой не перестают искать свою дочь. В этот раз мать студентки из Ростова Диана Цомартова обнаружила зацепки на записях с видеокамер, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».
26 июля 2024, 13:19
Иномарка вспыхнула в центре Ростова на глазах у прохожих
17 марта 2024, 16:28
2023
«Мобильную» обувь попытались передать в СИЗО Ростова
Заключенному в Ростове-на-Дону попытались передать мобильные телефоны в подошве ботинка, рассказали в ГУФСИН региона.
13 октября 2023, 17:03
Женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября
Жительница Ростова погибла, упала сегодня утром с балкона, сообщили в социальных сетях очевидцы.
1 октября 2023, 11:05
Иномарку откинуло на пешехода во время ДТП на Каскадной в Ростове
Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками на Каскадной в Ростове, сообщили в ГИБДД региона.
17 сентября 2023, 16:25
Власти призвали жителей Ростова не подходить к диким кабанам, бегающим по городу
Правоохранительные органы заняты розыском и отловом трех диких кабанов в Ростове, заявила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.
12 сентября 2023, 18:12
Стало известно, что за взрывчатку нашли на сухогрузе, следовавшем в Ростов из Турции
Следы взрывчатых веществ обнаружили сотрудники ФСБ на судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, пишут федеральные СМИ.
24 июля 2023, 16:09
Мощный пожар распространяется в районе рынка «Алмаз» под Ростовом
Пожар произошел, на выезде из Ростова, рядом с рынком «Алмаз», сообщили в соцсетях очевидцы.
21 июля 2023, 14:17
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
В Ростове цыгане устроили массовую драку в центре города, тем временем споры не утихают из-за прошедшего в городе концерта Дианы Арбениной, а в онкоцентре в операциях стал участвовать робот.
28 июня 2023, 16:25
Массовая драка с девушкой произошла в Ростове-на-Дону днем 24 июня
В Ростове-на-Дону произошла драка, в которой участвовали четыре человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
25 июня 2023, 03:27
Экс-министр обороны ДНР Стрелков назвал возможные замыслы Пригожина в Ростове
24 июня 2023, 14:35
Губернатор Василий Голубев попросил ростовчан не ехать в центр города 24 июня
Губернатор Василий Голубев попросил граждан отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, говорится в его Telegram.
24 июня 2023, 02:59
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Рядом с рынком «Классик» в Ростовской области на большой площади загорелась крупная торговая база. Что известно о пожаре и почему он начался, в материале RostovGazeta.
22 июня 2023, 08:32
Пешеход пострадал от удара авто, перебегая дорогу в неположенном месте в Ростове
В Ростове пешеход пострадал в результате столкновения с авто на улице Нансена, сообщили в ГИБДД.
19 июня 2023, 15:49
Водитель в Ростовской области сбил бежавшую по дороге школьницу
В Ростовской области под колесами автомобиля оказалась девочка, которая перебегала дорогу, рассказали в УГИБДД по региону.
18 июня 2023, 19:56
В сети появилось видео с места столкновения автобуса и трамвая в Ростове 18 июня
Автобус №40 столкнулся с трамваем на Сельмаше в Ростове, видео с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.
18 июня 2023, 14:32
Ребенок пострадал в результате столкновения трамвая с автобусом в Ростове 18 июня
ДТП с участием автобуса №40 и трамвая произошло в Ростове 18 июня, сообщили в соцсетях очевидцы.
18 июня 2023, 14:11
Образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы
Очевидцы засняли на видео воздушную воронку на Гребном канале в Ростове, кадры опубликованы в соцсетях.
18 июня 2023, 09:40
Жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове 16 июня
Жители Западного микрорайона сообщили, что слышали жуткий хлопок 16 июня, об этом они пишут в соцсетях.
16 июня 2023, 11:45
На Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, а ростовчане шокированы тарифами обхода Аксая
14 июня 2023, 16:02

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