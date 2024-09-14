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Происшествие в Ростовской области

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2024
Видимость снизилась на трассе в Ростовской области из-за сильного пожара
Ландшафтный пожар вспыхнул рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области, сообщил глава местной администрации Александр Камоцкий.
14 сентября 2024, 13:01
Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры
14 мая 2024, 16:21
Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры
Неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.
12 мая 2024, 09:12
Безопасность транспорта проверят после схода вагонов с рельсов в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов вагонов в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
11 мая 2024, 10:43
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
В первый день нового года в Миллеровском районе произошли две смертельные аварии, сообщили в управлении ГИБДД Ростовской области.
2 января 2024, 17:59
Чиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской области
2 января 2024, 12:31
2023
Двухметровый беспилотник нашли в поле рядом с Каменском Ростовской области
26 ноября 2023, 11:24
Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области
Пешеход погиб после столкновения с большегрузом на трассе в Ростовской области сегодня вечером, рассказали в ГИБДД.
12 ноября 2023, 18:03
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.
8 октября 2023, 17:57
Пробка в 6 километров образовалась в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа
8 октября 2023, 10:31
В Сети появилось видео затопления поселка Кагальник в Ростовской области 8 октября
8 октября 2023, 09:15
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Ростов — Таганрог»
Два человека госпитализированы после ДТП с участием трех авто в Ростовской области, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
24 сентября 2023, 09:14
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о лесных пожарах в Ростовской области
Лесные пожары прогнозируются в Ростовской области в ближайшие дни, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
20 сентября 2023, 05:28
Юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в Ростовской области
Молодой человек на угнанной «Ниве» спровоцировал ДТП в Волгодонске, рассказали в ГИБДД Ростовской области.
17 сентября 2023, 17:32
Несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области
17 сентября 2023, 15:05
Два города и несколько сел в Ростовской области остались без воды из-за аварии
9 сентября 2023, 17:31
Школьник госпитализирован после жесткого столкновения с авто в Ростовской области
Подросток пострадал в ДТП с авто в Шахтах Ростовской области, рассказали в Госавтоинспекции.
9 сентября 2023, 15:57
Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области
Во время пожара в Шахтах из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек, рассказали в МЧС Ростовской области.
9 сентября 2023, 13:21
Собака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус
9 сентября 2023, 09:48
Мужчина хотел сделать красивое фото на обрыве в Ростовской области и сорвался вниз
В Ростовской области мужчина сорвался с обрыва, когда пытался сделать экстремальное фото, рассказали в соцсетях очевидцы.
3 сентября 2023, 10:41

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